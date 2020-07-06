Купить готовый бизнес в Москве от собственника
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Успешный бизнес, прошедший сложный этап запуска и первый год работы, может стать вашим новым делом, источником прибыли и образом жизни. Давно хотите приобрести бизнес? Пришло время реализовать мечту и стать владельцем состоявшейся компании!Термин «готовый бизнес» предполагает покупку действующей компании, предприятия, студии, приносящей прибыль. Объектом покупки выступает совокупность всех нематериальных и материальных ценностей, принадлежащих конкретной компании. Новый владелец получает в распоряжение активы предприятия, становится лидером слаженной команды работников и ответственным исполнителем перед клиентами, поставщиками, партнерами.
Компания Vengi поможет купить готовый бизнес в Москве и Московской области с минимальными рисками. Каждый клиент найдёт своё дело и станет успешным бизнесменом. Каталог ежедневно обновляется, публикуются предложения от компаний, которые уже достигли реальных результатов, получают доход и продолжают развиваться.
5 причин купить готовый бизнес:
- реализация мечты;
- перспективное капитала;
- развития и успех нового дела (на эксклюзивной идее или инвестициях);
- свободный выбор сферы деятельности;
- покупка готовой рабочей схемы, приносящей прибыль.
Надежный способ стать бизнесменом
При запуске проекта с нуля предпринимателям предстоит долгий процесс запуска. Эта стадия состоит из оформления документов, поиска помещения, подготовки офиса или студии к работе, набора сотрудников и других мелочей. Покупка готового бизнеса позволяет миновать все эти этапы – в течение месяца вы станете владельцем собственного дела. Вам останется лишь создать перспективную стратегию и вникнуть в рабочие процессы.
Каждая компания, фирма или организация из каталога Vengi прошли полную юридическую проверку, поэтому сделка будет безопасной, надежной и быстрой. Мы предлагаем полное сопровождение сделки купли-продажи, юридические консультации и практическую помощь. При минимальных рисках вы получите полный доступ к активам (материальным и нематериальным) и приступите к работе.
Экспертная помощь при выборе бизнеса
Начинающим предпринимателям непросто выбрать бизнес по критериям: окупаемость, затраты на закупки, оплата налогов и зарплат. Эксперты подберут проект по сфере деятельности, вложениям и доходности, которые вам интересны. Консультация экспертов поможет быстро разобраться во всех вопросах и узнать важные условия работы на первых этапах.
Помощь после покупки готового бизнеса
Когда обычный человек с капиталом становится владельцем бизнеса, у него возникает масса вопросов. Мы предлагаем покупателю полое сопровождение бизнеса в течение 3 месяцев. Благодаря этой помощи даже предприниматель без опыта сможет без труда сможет разобраться в управлении бизнесом, юридических и бухгалтерских вопросах.
Простой способ стать бизнесменом
С компанией Vengi стать владельцем бизнеса получится быстро и просто.
Штатные консультанты ответят на все вопросы об этапах сделки, сроках передачи прав на владение активами.
70% клиентов – простые люди с капиталом, который они хотят вложить в готовый бизнес. Почему бы вам не присоединиться к успешным предпринимателям, которые решили сэкономить время на запуске компании с нуля и купить готовый бизнес от собственника.
Вместо депозитов и других сомнительных схем заработка вложите деньги в бизнес. Занимаясь любимым делом, вы будете зарабатывать большие деньги, развиваться, открывать новые филиалы. Если выбранный бизнес не понравится, его в любой момент можно продать, вернуть капитал и инвестировать его в новое дело.
? Бизнес — это не покупка квартиры или машины. Бизнес — это система, состоящая между собой из различных блоков, которые функционируют и приносят прибыль собственнику.
Перед тем как купить готовый бизнес, стоит понять чем бы вы хотели заниматься. Так как предложений очень много и можно легко запутаться с выбором, стоит ответить на четыре важных вопроса:
Для начала нужно понять, что бизнес будет занимать большую часть вашего времени. Искать стоит такой бизнес, который бы наполнял вас удовольствием от процесса. Тогда у вас будет желание вкладывать свое время и силы на развитие своего бизнеса. Попробуйте ответить себе на вопрос: «Чем бы я занимался, если бы мне за это не платили?» Вспомните свои увлечения или хобби, постарайтесь найти то дело, которым бы вы хотели заниматься с удовольствием. Это очень важно понять перед покупкой бизнеса. Вам тогда будет проще найти подходящий именно вам. Ну а деньги будут обязательно расти, как последствие правильно выбранного дела.
- В первую очередь нужно посмотреть как давно компания работает на рынке. Мы рекомендуем рассматривать компании, которым не меньше 1 года.
- Важно проверить задолженность по аренде, заработной плате, перед поставщиками, уплату налогов и т.д.
- В некоторых случаях стоит поговорить с персоналом, останутся они работать с вами или нет.
- Проверьте, чтобы все активы были на юр.лице.
- И самое важно проверить прибыль и расходы. Для этого нужно запросить за один год выписки с р/c, эквайринг, кассовый аппарат и тд. Общий подтвержденный оборот должен составлять не менее 80%.
1. Мы помогаем подобрать подходящий для вас готовый бизнес.
2. Встречаемся с владельцами компаний и проводим отбор подходящих вариантов.
3. Наши юристы и финансисты проверяют полный пакет документов и предварительную информацию о бизнесе (проверка юр.лица, задолженность, рентабельность компании, бухгалтерию, маркетинг и т.д.).
3. После подписания предварительного договора, погружаемся внутрь компании и уже детально проверяем как работает бизнес изнутри. Наша задача — убедится о достоверности информации, что бизнес твердый и прибыльный.
4. После положительного решения, выходим на подписание основоного договора «Купли-Продажи». Вы становитесь полноправным владельцем бизнеса.