Успешный бизнес, прошедший сложный этап запуска и первый год работы, может стать вашим новым делом, источником прибыли и образом жизни. Давно хотите приобрести бизнес? Пришло время реализовать мечту и стать владельцем состоявшейся компании!Термин «готовый бизнес» предполагает покупку действующей компании, предприятия, студии, приносящей прибыль. Объектом покупки выступает совокупность всех нематериальных и материальных ценностей, принадлежащих конкретной компании. Новый владелец получает в распоряжение активы предприятия, становится лидером слаженной команды работников и ответственным исполнителем перед клиентами, поставщиками, партнерами.

Компания Vengi поможет купить готовый бизнес в Москве и Московской области с минимальными рисками. Каждый клиент найдёт своё дело и станет успешным бизнесменом. Каталог ежедневно обновляется, публикуются предложения от компаний, которые уже достигли реальных результатов, получают доход и продолжают развиваться.

5 причин купить готовый бизнес:

реализация мечты;

перспективное капитала;

развития и успех нового дела (на эксклюзивной идее или инвестициях);

свободный выбор сферы деятельности;

покупка готовой рабочей схемы, приносящей прибыль.

Надежный способ стать бизнесменом

При запуске проекта с нуля предпринимателям предстоит долгий процесс запуска. Эта стадия состоит из оформления документов, поиска помещения, подготовки офиса или студии к работе, набора сотрудников и других мелочей. Покупка готового бизнеса позволяет миновать все эти этапы – в течение месяца вы станете владельцем собственного дела. Вам останется лишь создать перспективную стратегию и вникнуть в рабочие процессы.

Каждая компания, фирма или организация из каталога Vengi прошли полную юридическую проверку, поэтому сделка будет безопасной, надежной и быстрой. Мы предлагаем полное сопровождение сделки купли-продажи, юридические консультации и практическую помощь. При минимальных рисках вы получите полный доступ к активам (материальным и нематериальным) и приступите к работе.

Экспертная помощь при выборе бизнеса

Начинающим предпринимателям непросто выбрать бизнес по критериям: окупаемость, затраты на закупки, оплата налогов и зарплат. Эксперты подберут проект по сфере деятельности, вложениям и доходности, которые вам интересны. Консультация экспертов поможет быстро разобраться во всех вопросах и узнать важные условия работы на первых этапах.

Помощь после покупки готового бизнеса

Когда обычный человек с капиталом становится владельцем бизнеса, у него возникает масса вопросов. Мы предлагаем покупателю полое сопровождение бизнеса в течение 3 месяцев. Благодаря этой помощи даже предприниматель без опыта сможет без труда сможет разобраться в управлении бизнесом, юридических и бухгалтерских вопросах.

Простой способ стать бизнесменом

С компанией Vengi стать владельцем бизнеса получится быстро и просто.

Штатные консультанты ответят на все вопросы об этапах сделки, сроках передачи прав на владение активами.

70% клиентов – простые люди с капиталом, который они хотят вложить в готовый бизнес. Почему бы вам не присоединиться к успешным предпринимателям, которые решили сэкономить время на запуске компании с нуля и купить готовый бизнес от собственника.

Вместо депозитов и других сомнительных схем заработка вложите деньги в бизнес. Занимаясь любимым делом, вы будете зарабатывать большие деньги, развиваться, открывать новые филиалы. Если выбранный бизнес не понравится, его в любой момент можно продать, вернуть капитал и инвестировать его в новое дело.